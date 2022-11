Anzio. Il Falasche conquista un punto difficile in casa del Montello

I ragazzi di Mister Loria conquistano un punto difficilissimo in casa del Montello e su un campo molto pesante. Nonostante il parziale svantaggio e il salvataggio del n.1 Luigi Combi, il Nuova Falasche non si arrende e va a prendersi il pareggio con un colpo di testa del bomber Morville. Immensa prestazione di Manuel Colaceci che sbaglia pochissimo non lasciando mai spazi agli avversari. Il gol del Montello arriva su una posizione di fuorigioco non segnalata dall’arbitro che comunque non fa chinare la testa a questi ragazzi che lottano fino all’ultimo minuto per cercare i tre punti. Al centrocampo un bellissimo atteggiamento di Gianluca Perica permette di creare qualche occasione che però non viene portata a termine. Nulla di grave, anzi, punto preziosissimo per rimanere sempre lì, tra le big!