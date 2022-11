L’associazione Un Angelo per Amico dona giochi e alimenti ai piccoli pazienti del Bambin Gesù

“Aiutateci ad aiutare 2022!” Da sempre il mantra dell’Associazione “Un Angelo per Amico 2000 Onlus” presieduta da Maria Teresa TOMEI, e di tutti i suoi numerosi angeli volontari che ogni anno si mettono a disposizione per raccogliere generi di prima necessità, giocattoli e indumenti per i bambini oncologici e per le loro famiglie dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Così il prossimo 15 novembre alle ore 14, quattro furgoni con il Comando dei Vigili Del Fuoco Provinciali di Latina ed il Distaccamento Anzio-Nettuno, una rappresentanza della Protezione Civile di Nettuno e quattro volontari dell’Associazione di Maria Teresa, si recheranno presso le due “Stanze dei Desideri” dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro Roma e Casa Ronald Palidoro, per consegnare alimenti, giocattoli per i bambini e soprattutto sorrisi carichi di speranza verso chi soffre.

Non smettiamo mai di rivolgere lo sguardo verso chi è meno fortunato di noi, continuiamo la raccolta, poiché l’esigenza presso queste strutture è continua per l’alto numero di ricoveri per questo male oscuro che dovrebbe tenersi sempre lontano da chiunque e ancora di più dalla purezza dei bambini