Anzio, fino al 30 novembre aperto il bando per l’aggiornamento dell’Albo Scrutatori di Seggio Elettorale

Ad Anzio, fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elettorale. Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, potranno presentare domanda, tramite la modulistica pubblicata sul sito internet comunale www.comune.anzio.roma.it .

La domanda potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@comune.anzio.roma.it;

per posta elettronica certificata protocollo.comuneanzio@pec.comune.roma.it ed ufficioelettorale.comuneanzio@pec.it;

spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato; oppure consegnata direttamente, a cura dell’interessato, presso l’ufficio protocollo del Comune di Anzio, Piazza Cesare Battisti, 25.

Per informazioni Ufficio Elettorale – Casa Comunale Villa Corsini Sarsina.

Telefono 06 98499345 – 311.

https://www.comune.anzio.roma.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2939.html