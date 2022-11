Oggi la proiezione del video del comune di Nettuno per fronteggiare l’inverno

Verrà proiettato oggi il video realizzato lo scorso 14 ottobre 2022 in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile

L’appuntamento è per oggi 11 novembre alle ore 15.30 presso la Sala Giunta del Comune di Nettuno alla presenza del Commissario Straordinario Dr. Bruno Strati, dei rappresentanti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Nell’occasione verrà affrontato il tema della sicurezza con l’illustrazione delle misure previste dal piano comunale e delle norme di prevenzione per il rischio idraulico e idrogeologico, con particolare attenzione rivolta ai plessi scolastici del territorio.

Interverranno: Il comandante della

polizia locale di Nettuno Albino Rizzo, Gaetano Russo (Responsabile Associazione di Protezione Civile “Nettuno”), Ispettore Superiore Scelto Marina Barattoni (Responsabile Servizio Protezione Civile della Polizia Locale di Nettuno), la dirigente scolastico IC Nettuno II Ida Balzano.