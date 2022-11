Anzio. Acqualatina, la buca della vergogna

Ad un anno di distanza Acqualatina dopo essere intervenuta per una perdita d’acqua ha lasciato questo scempio ad Anzio in via Valle Palomba. Sono stati inutili i solleciti dei residenti preoccupati per i bambini che giocano e per il fatto di essere stati privati dei parcheggi, perché nessuno si è più visto ed ha risposto.

Nella buca delle vergogna di Acqualatina ci sono topi e blatte ed è un cresciuta erba a non finire.

A chi devono rivolgersi i cittadini abbandonati per essere ascoltati?

Un residente