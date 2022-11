Nettuno. L’ambasciatore americano reggente in visita al Forte San Gallo

Una visita informale quella che Sawn Crowley l’incaricato d’affari americano, che regge l’Ambasciata Usa a Roma attualmente vacante, ha voluto fare insieme alla moglie al Forte Sangallo di Nettuno. Qui è stato accolto dal Commissario Straordinario del Comune di Nettuno Bruno Strati che lo ha accompagnato in una visita al museo dello Sbarco guidata dallo storico locale Silvano Casaldi che ha donato al diplomatico statunitense due suoi libri sullo Sbarco Alleato, uno in lingua inglese ed uno in italiano.

A seguire, l’incaricato d’affari Usa ha visitato la mostra, in corso di allestimento, che sarà inaugurata questo pomeriggio, dal titolo “Nettuno dai Borgia ai Colonna” organizzata dall’Associazione La Stella del Mare. Crowley e la moglie hanno molto apprezzato le riproduzioni degli abiti storici, tra cui l’abito tipico nettunese delle Priore, illustrate dal presidente dell’Associazione Gianfranco Rabini.