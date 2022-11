“Mafie nel Lazio”, la presentazione del VII rapporto nella sala consiliare di Nettuno

Si terrà il prossimo 22 novembre alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, il VII rapporto “Mafie del Lazio”. Il rapporto è il frutto del lavoro di consultazione e monitoraggio degli atti giudiziari sul fenomeno mafioso nella nostra Regione relativamente al periodo compreso tra Febbraio 2020 e maggio 2022. Questa edizione, come le altre, è stata curata dall’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla Corruzione della Regione Lazio in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. Previsti gli interventi del Presidente dell’Osservatorio Regionale dott. Gianpiero Cioffredi e del Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Maria Cristina Palaia. Ad aprire l’evento con i saluti istituzionali il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno dott. Bruno Strati