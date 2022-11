“Voglio fare i complimenti al portodanziese Filippo Sabatini per la convocazione in nazionale italiana Under 17 di Baseball5 in vista dei prossimi campionati europei che si disputeranno in Bulgaria dal 16 al 19 novembre. Da delegato allo Sport del Comune di Anzio, e da sportivo, posso dire che è una grande soddisfazione e un grande orgoglio vedere la nostra città rappresentata ai massimi livelli della categoria. Tutta la comunità di Anzio fa a Filippo un grande in bocca al lupo, certi che saprà farsi valere”.

Così in una nota Massimo Millaci, delegato allo Sport del Comune di Anzio