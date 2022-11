Nettuno. Rapporto Mafie nel Lazio, martedì 22 la presentazione al Comune

Il Comune di Nettuno ospiterà presso la propria Sala Consiliare la presentazione del VI e VII rapporto “Mafie Nel Lazio”, un resoconto delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio relativo al periodo 2020/ primo semestre 2022 a cura dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia. L’appuntamento è per il 22 novembre alle ore 18 e sono previsti gli interventi del Commissario Straordinario del Comune di Nettuno Bruno Strati, del Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, del presidente dell’Osservatorio Regionale Gianpiero Cioffredi e del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Maria Cristina Palaia.