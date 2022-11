Convegno per un turismo sostenibile per la Città di Nettuno, appuntamento il 23 novembre

riceviamo e pubblichiamo

Il 23 novembre alle ore 16,30, avrà luogo presso la sala consiliare della Città di Nettuno il primo “Convegno per un turismo sostenibile per la Città di Nettuno”.

Tale iniziativa si rende necessaria per avviare un processo di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della pianificazione turistica sostenibile a salvaguardia del paesaggio.

La Città di Nettuno è stata interessata da un un processo, spesso irreversibile, di degrado e compromissione del territorio a causa di una sbagliata, oppure assente, programmazione urbanistica.

Il convegno intende fornire ai cittadini ed agli stakeholder gli strumenti necessari per poter avviare un piano immediato di programmazione ed organizzazione a ricaduta turistica.

Soltanto le scelte partecipate ed eterogenee possono condurre ad un turismo sostenibile e di qualità, per questo risulta fondamentale la presenza delle istituzioni locali nonché di tutti gli stakeholder.

Il termine “destinazione turistica” sottintende il fatto che, in qualche modo, dobbiamo raggiungere un luogo di vacanza e soprattutto una volta raggiunto bisogna poter circolare e parcheggiare in quella destinazione.

Per questo motivo riteniamo basilare affrontare, sin dal primo incontro, il tema della mobilità.

Azioni proposte ai partecipanti:

a) intervento sui seguenti temi: TPL (trasporto pubblico locale),

mobilità, viabilità, isole pedonali, piste ciclabili, parcheggi ecc… .

b) istituzione di un “Tavolo per il turismo”

Accessibilità al convegno: a tutta la cittadinanza

Moderatore dell’evento:

Dott. Simone Massari, Pianificazione strategica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Invitati ad intervenire:

Commissario Straordinario della Città di Nettuno Dott. Bruno Strati

Dirigente Area Cultura e Turismo Dott.ssa Margherita Camarda

Dott. Pio Trippa, mobilità ed il sistema turistico locale della costa a sud di Roma

Arch. Cosimo Pica, Turismo ed assetto del territorio

Arch. Carmen Iezza, per una visione creativa

Arch. Camillo Palma, pianificazione strategica del territorio

Prof. Clemente Marigliani, Storico

Don Fabrizio Pianozza, parrocchia S. Giovanni

Don Pasquale Gravante, parrocchia S. Rocco

Assessore della Regione Lazio alla mobilità Mauro Alessandri

Staff di Vice Presidenza della Giunta Regionale Emanuela Droghei

Pro loco Città di Nettuno

Pro loco Forte Sangallo

Università agraria di Nettuno, Giampiero Gabrieli

Angelo Accetto, manager esperto internazionale nel turismo incoming

Dott. Daniele Occhiodoro, Presidente del Consorzio Turistico “Mare di Roma”

Bruno Laurenzi – per il baseball nettunese

Prof. Giorgio Pagliuca, Istituto Culturale Italo Tedesco

Associazione Voga Veneta Nettuno Anzio, Nando Taurelli

Associazione La stella del mare

ASD Atletica Neptunia

Associazione ristoratori

Associazione commercianti

Comitato Dialogo