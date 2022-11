Gli atleti dell’Aprilia Sporting Village spiccano a Ostia

Parte alla grande la stagione per gli atleti master dell’Aprilia Sporting Village,

allenati dal Coach Roberto Romagnoli.

Domenica 20 novembre, nel bellissimo impianto del polo natatorio di Ostia, si è

svolto il 9° trofeo “Latina Aquateam” gara del circuito Supermaster della FIN.

Nonostante i ranghi ridottissimi, solo nove atleti in gara, il team arricchisce il

suo palmares con 12 podi di cui 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Le medaglie d’oro sono arrivate da: Graziella Cirillo M65 (100 misti e 50 farfalla),

Alfonso Fagiolo M75 (100 misti e 50 farfalla), Claudio Galvani M75 (50 dorso) ed

infine, un grande rientro per la squadra, il campionissimo Massimiliano Vecchietti

M35 (100 misti).

Mentre le medaglie d’argento sono arrivate da: Fabio Malvati, oramai una

certezza, M35 (50 dorso e 100 misti), Fabio Guain M35 (50 farfalla) e Ermes

Gabanella M75 (50 rana).

Ed infine le due medaglie di bronzo sono arrivate da Ermes Gabanella (100 misti)

e Massimiliano Vecchietti (50 farfalla).

“Non poteva iniziare meglio, commenta il Capitano Giuseppe Marino, la stagione

Supermaster FIN, possiamo ritenerci più che soddisfatti, ognuno di noi oggi ha

dato il massimo che poteva dare in questo inizio di stagione e abbiamo raccolto

non solo podi ma anche prestazioni cronometriche di tutto rispetto per il periodo.

Ora sotto con gli allenamenti sia in acqua e che nella attrezzatissima palestra

che ci mette a disposizione la nostra società l’Aprilia Sporting Village.

Team Master ASV