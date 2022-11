Allerta meteo. Domani martedì scuole chiuse ad Anzio e Nettuno

A seguito dell’allerta meteo di codice arancione emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Commissario Strati ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Nettuno per domani 22 novembre 2022 . Dalle prime ore di domani, infatti, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali nonché forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, sempre dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La decisione del Commissario è stata determinata in considerazione della particolare esposizione della città a raffiche di vento e delle notevoli criticità viarie, soprattutto in prossimità di alcune scuole, che si verificano a seguito di rovesci di forte intensità.

Il Comune di Nettuno ha attivato già da questa sera la Centrale Operativa Comunale presso il Comando di Polizia Locale sito in via della Vittoria 2 al fine di assicurare la direzione e il coordinamento di Pronto Intervento e l’eventuale attivazione di funzioni di supporto indicate nel Piano di Emergenza Comunale.