Sesto posto per gli azzurri ai campionati europei di Baseball5 under 17 a Sofia. Il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci: “Complimenti al giovane anziate Filippo Sabatini, premiato come migliore giocatore della nostra nazionale”

“Complimenti al giovane campione anziate, Filippo Sabatini, premiato come migliore giocatore della nazionale italiana ai campionati europei di Baseball5, categoria under 17, a Sofia. La nostra nazionale, al termine della prestigiosa competizione, ha conquistato un positivo sesto posto, che lascia ben sperare per il futuro azzurro in questa disciplina sportiva”.

Lo ha affermato il Delegato allo Sport della Città di Anzio, Massimiliano Millaci, in riferimento alla conclusione degli europei di Baseball5 a Sofia ed all’importante riconoscimento sportivo per il giovane anziate, Filippo Sabatini.