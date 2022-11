Il 26 novembre su Facebook il Live Talk con “Il Mondo di Mr Parkinson”

“LA TECA” E “DUEMME MULTIMEDIA” INSIEME PER LA GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON SABATO 26 NOVEMBRE 2022 SU FACEBOOK

Dopo la “diretta” dello scorso aprile per la giornata nazionale dedicato al Morbo di Parkinson la Società Cooperativa Duemme Multimedia in collaborazione con l’Associazione Culturale “La Teca” organizza per sabato 26 novembre 2022 alle ore 16.30 un altro incontro in streaming dedicato a parlare di questa patologia degenerativa e di come si può affrontarla dal punto di vista scientifico, psicologico e umano.

Ospiti questa volta di Angelo Pugliese, responsabile della comunicazione della Duemme, saranno il Professor Antonio Suppa ( medico neurologo, docente presso il dipartimento di Neuroscienze Umane della “Sapienza di Roma), Salvatore Santucci ( attore e regista teatrale), Katia Marangon ( fisioterapista), Giovanni Del Giaccio ( giornalista de” Il Messaggero”) più altri esponenti del mondo medico-scientifico.

La malattia di Parkinson è la seconda malattia degenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer. La prevalenza della condizione nei paesi industrializzati è di circa lo 0,3%. La malattia di Parkinson è più comune negli anziani e la prevalenza aumenta dall’1% in quelli oltre i 60 anni di età, fino al 4% della popolazione sopra gli 80 anni.

Il meeting sarà visibile tramite una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia .

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di Facebook in diretta.