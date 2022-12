Anzio Nettuno. Marcia per la legalità e la giustizia del 3 dicembre le adesioni di partiti e movimenti

Stanno giungendo in queste ore le adesioni di partiti e movimenti alla Marcia per la legalità e la giustizia del 3 dicembre. La marcia partirà alle ore 10:00 davanti al Commissariato di polizia di Anzio/Nettuno in viale Antium per concludersi in via Rosario Livatino a Nettuno.

Il PD partecipa

Le sezioni del Partito Democratico di Anzio e Nettuno aderiscono alla Marcia per la legalità e la giustizia del 3 dicembre.

M5S partecipa alla manifestazione

Dopo lo scioglimento del nostro Comune per ingerenze della criminalità organizzata, noi del Movimento 5 stelle Anzio non ci fermeremo, ma ci saremo con ancora più forza nella lotta alle mafie del nostro territorio, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia politica.

Per questo parteciperemo alla manifestazione antimafia indetta dal Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno sabato 3 dicembre ore 10 appuntamento in Viale Antium 3 (davanti al Commissariato di Polizia Anzio)

Alternativa per Anzio

Lo scioglimento e l’arrivo della commissione prefettizia, cui auguriamo buon lavoro, non devono essere intesi come la fine, ma come una tappa, un nuovo inizio nel percorso di lotta alle mafie che insieme a tante e tanti portiamo avanti da anni.

Per questo siamo fra i promotori della Marcia per la legalità e la giustizia, cui invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa. Appuntamento il 3 dicembre alle 10.00 presso il Commissariato di polizia di Anzio.

Rifondazione comunista di Anzio e Nettuno

Comunica la propria adesione alla marcia per la legalità del 3 dicembre che partirà da Anzio e si concluderà a via Livatino a Nettuno. Riteniamo che per costruire una alternativa in città sia necessario il rilancio di lotte sociali e culturali ad ampio spettro che siano in grado di incidere concretamente nella vita delle persone. E queste lotte devono riguardare il lavoro, l’ambiente, la casa, la sanità la scuola e la cultura.Solo garantendo pienamente i diritti sociali e civili sanciti dalla Costituzione, le mafie cesseranno di avere spazio.

Sinistra Italiana Lazio e Federazione di Roma “aderisce alla marcia per la legalità e la giustizia. Promossa dal Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno, la Rete No Bavaglio, Anpi, Legambiente, CGiL, UIL, il sindacato studentesco Rete degli Studenti Medi e tante associazioni e realtà territoriali, questa marcia assume un valore potente dopo lo scioglimento ed il commissariamento dei due Enti per Infiltrazioni Mafiose. Sinistra Italiana che è sempre stata presente al fianco dei cittadini, fuori e dentro le istituzioni, in questa lunga battaglia contro le organizzazioni criminali del Litorale Sud di #Roma, sarà presente anche questa volta, in questo momento delicato per la città consapevole che ora occorrerà cominciare a ricostruire un tessuto civico e politico con le mani libere dalla mafia”.

Le associazioni che hanno promosso la marcia del 3 dicembre, pur apprezzando la partecipazione delle forze politiche che si schierano contro la presenza delle mafie, invitano le stesse a non portare bandiere di partito all’interno del corteo.