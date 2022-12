Anzio. Morte in un incidente sulla litoranea due ragazze ventenni, l’auto finita contro un albero

Due ragazze Desiree Pasquali e Aurora Pederzani, di 22 e 21, anni sono morte in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Delle Pinete sula litoranea Ostia Anzio verso Tor San Lorenzo. A trovarle la notte scorsa , già prive di sensi nella loro Fiat Punto, sono stati i carabinieri della tenenza di Ardea che stavano pattugliando la zona tra il lungomare e la stazione.

L’allarme è scattato 20 minuti dopo l’una. I carabinieri hanno chiamato i vigili del fuoco di Anzio e il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le due ragazze, ma i tentativi di salvare le loro vite è stato vano. Sono morte poco dopo. Secondo quanto ricostruito in questa prima fase di indagine, la Punto con a bordo le due giovani sarebbe uscita di strada finendo contro un albero. Un impatto fatale.

La ragazza di 21 anni, secondo quanto si apprende, era nata a Roma ma viveva ad Ardea. L’altra, la ventiduenne, era originaria della provincia di Milano. Sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di una seconda vettura. Le salme delle due ragazze sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie.

Accertamenti sono in corso per stabilire cosa possa aver causato il grave incidente.