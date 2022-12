Mafie, Cioffredi: sabato parteciperò alla manifestazione antimafia di Anzio e Nettuno

“Sabato 3 dicembre parteciperò alla Marcia per la Legalità e la Giustizia promossa ad Anzio da un ampio schieramento di forze associative e sindacali per sostenere l’ansia di libertà dei cittadini di Anzio e Nettuno dai poteri criminali, ringraziare i giornalisti che garantiscono il diritto di cronaca ed esprimere gratitudine alle forze di polizia e alla Direzione distrettuale antimafia per la quotidiana azione nel contrasto alle mafie”. Lo afferma all’Adnkronos Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la legalità della Regione Lazio.

“E’ il tempo della corresponsabilità e del protagonismo dei cittadini che intendono, ancora una volta, con la manifestazione di sabato, offrire percorsi di speranza in grado di sconfiggere la rassegnazione e restituire dignità ad un territorio oltraggiato non dallo scioglimento per mafia, ma dalla criminalità organizzata – continua – Dalle carte dell’inchiesta Tritone emerge uno scenario terrificante nel quale la ‘ndrangheta ha costruito negli anni un potere di condizionamento della convivenza democratica nel territorio di Anzio e Nettuno, che richiede un risveglio delle coscienze nel contrasto alle mafie che non può essere delegato solo agli investigatori. Anzio e Nettuno- conclude Cioffredi- non sono solo questo, sono comuni ricchi di umanità e operosità”,

Sci/adnkKronos