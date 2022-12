Nettuno. Variazione Piano triennale opere pubbliche, reperiti 600mila euro per rifacimento tetto scuola di via Visca

Con la deliberazione n. 22 del 2022, con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario Bruno Strati ha approvato una variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Con questa manovra sono stati reperiti i fondi necessari per un intervento di completa ristrutturazione del tetto della Scuola Sangallo di via Ennio Visca che il maltempo degli scorsi giorni ha ancora di più danneggiato, provocando disagi alla popolazione scolastica. L’intervento stimato è di 600.000 euro e sarà avviato al termine dell’anno scolastico in corso.

Inoltre, è stato inserito nell’anno 2022 lo stanziamento del fondo 10% dei fondi PNRR per i progetti di messa in sicurezza della Divina Provvidenza (che sale a circa 4 milioni di euro) e di riqualificazione urbana (1, 6 milioni di euro). L’inizio dei lavori è fissato entro il 31 luglio 2023.