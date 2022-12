Buoni scuola, on line su sito comune Anzio avviso per sostegno all’acquisto dei libri

Sul sito istituzionale del Comune di Anzio, dalla giornata di oggi, è online l’Avviso Pubblico “Buoni Scuola”, con la relativa modulistica, per il sostegno alle famiglie residenti, per l’acquisto di libri e materiale didattico in favore degli studenti, frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. L’importo complessivo stanziato, per l’importante progetto sociale e scolastico, è pari a 20.000,00 euro.

Lo comunica alla Cittadinanza la Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, che ha dato mandato agli uffici preposti dell’Ente di “liberare” tutte le risorse economiche disponibili per migliorare la qualità della vita delle persone.

Per i minori frequentanti le scuole secondarie di primo grado è previsto un contributo didattico massimo pari a 200,00 euro; per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, invece, l’importo massimo è pari a 250,00 euro. I contributi alle famiglie, con reddito ISEE inferiore a 15.493,71 euro, saranno “caricati” sulle tessere sanitarie degli aventi diritto.

I richiedenti potranno inoltrare domanda, fino all’esaurimento dei fondi, dietro presentazione dell’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione necessaria, che dovrà essere trasmesso secondo le seguenti modalità:

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo servizisociali.comuneanzio@pec.it;

– direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Cesare Battisti, 25, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17,30.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, il Segretariato Sociale del Comune di Anzio è disponibile ai seguenti contatti telefonici diretti:

06 98499419 – 06 98499474.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_874421_876_1.html