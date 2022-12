Aprilia. Sabato 3, al teatro Europa “ciao signò” con Marco Marzocca

SABATO 3 DICEMBRE 2022 AL TEATRO EUROPA DI APRILIA

“CIAO SIGNO’” CON MARCO MARZOCCA e Stefano Sarcinelli con il divertente ed esilarante spettacolo, ricco di novità e degli sketch più amati del suo repertorio, nel secondo appuntamento alla stagione teatrale 2022-2023

Il suo divertente spettacolo, ricco di novità e degli sketch più amati del suo repertorio, è un’occasione per rivivere le vicende dei suoi personaggi più famosi.

Marzocca ci delizierà con le “svampatissime” vicende di Ariel (il

domestico filippino reso celebra da Zelig) e con i folcloristici racconti dell’ex pugile Cassiodoro.

Non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio che potranno esser rivissute dal pubblico con l’appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo.

La capacità d’osservazione, acquisita e sviluppata da Marzocca nel corso della sua ventennale carriera artistica, si manifesta palesemente nella caratterizzazione, assolutamente universale, dei suoi personaggi davanti ai quali lo spettatore esplode in una

risata immediata perché immediata ne è la percezione.

La cadenza cantilenante ed assecondante di Ariel, il rintronamento di Cassiodoro, il continuo rimbrottare del Notaio

sono in realtà quegli stessi elementi che lo spettatore individua nelle persone con cui si confronta nella società odierna,

multietnica e più varia che in passato.

La presenza di una spalla di grande capacità artistica e abilità comica come Stefano Sarcinelli, sigla la certezza di un prodotto ben congeniato e confezionato appositamente per dare agli spettatori tante e tante risate, restando comunque godibile da tutte le fasce di età, in quanto certamente spurio di volgarità ed

eccessi di ogni tipo.

Bigletti online su ciaoticket.com

e Teatro Europa Aprilia info 335.8059019 – 06.97650344