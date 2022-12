Ariete tra i big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo

Ariete, tra le artiste di riferimento per la generazione Z, parteciperà per la prima volta alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023.

Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, cantautrice e compositrice di Anzio, classe 2002, si è imposta nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”.

Nel 2022 esce il suo disco d’esordio “Specchio”, uscito per Bomba Dischi e già certificato disco d’oro, che ottiene ottime recensioni dalla critica, tano da essere inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del Premio Tenco 2022. All’interno i singoli “Castelli di lenzuola” e il brano “Cicatrici” con Madame, entrambi certificati dischi d’oro.

Il 2022 si conferma essere un anno magico per Ariete, che porta la sua musica live in un tour che vede un grande successo di pubblico, con oltre 7mila persone al Carroponte di Milano e 10mila al Rock in Roma. Partecipa inoltre ai progetti di Sick Luke, Night Skinny, Psicologi, Villabanks, Tananai, che la vuole come unico featuring del suo progetto, e Coez, dove interpreta “Margherita” in chiave acustica nel suo “From the Rooftop 2”.

Era da diverse settimane che il nome di Ariete circolava fra i possibili partecipanti alla kermesse canora che si terrà nella storica cittadina ligure da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.