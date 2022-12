Nettuno. Il 18 dicembre al teatro Girasole: “Va all’inferno” viaggio semi-serio, attraverso le passioni umane

“Va all’inferno” un seminario semi-serio, attraverso le passioni umane. Naida Casale, counselor umanista e Naturopata , con la intensa leggerezza, accompagnata dalla calda e verace voce di Rita Gisa e la chitarra dell’eclettico Michele Paciarella, il 18 dicembre al Teatro Girasole , vi accompagnerà all’inferno di Dante e non solo, per un viaggio tragicomico nei gironi delle passioni umane, non solo per riaccenderle, ma soprattutto, per riconoscerle e saperle gestire.

Ogni cosa, che possiede l’umana specie attraverso la passione, se osservata e spiegata da una guida, un Virgilio Interiore, acquisisce un nuovo valore e libera dalla possessione.

Italo Calvino scriveva:

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

“Le città invisibili”

Il viaggio interiore a cui parteciperai sarà, come ogni viaggio degno di esser chiamato tale, accompagnato dalla musica.

La potente voce di Rita Gisi e la geniale chitarra di Michele Paciarella

ci allieteranno l’animo durante il percorso…

DOVE E QUANDO:

Nettuno, Centro Internazionale Il Girasole

Via Michelangelo 3

Domenica 18 Dicembre

ore 18:00

Info e Prenotazioni

Tel 328 33 58738

338 74 64 194

320 87 24 713

email.: girasolecompagnia@libero.it