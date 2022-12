Anzio, domenica la campagna di prevenzione oncologica nel piazzale di Villa Sarsina

Il Comune di Anzio, l’Asl Roma 6 e l’ANDOS, con la collaborazione dell’Istituto Professionale Apicio – Colonna Gatti, insieme, domenica 11 dicembre, per la campagna di prevenzione oncologica rivolta alla Cittadinanza

Si terrà domenica 11 dicembre, dalle ore 08.00 alle 17.00, presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, la giornata dedicata alla prevenzione oncologica, rivolta ai cittadini del territorio, programmata dal Comune di Anzio e dall’Asl Roma 6, con la preziosa collaborazione degli studenti dell’Istituto Professionale Colonna Gatti e soprattutto dell’ANDOS, che ha allestito al piano terra la mostra fotografica “da crisalide a farfalla”, nell’ambito di un articolato progetto natalizio, con interessanti eventi sociali, culturali e medici. Si tratta di un viaggio, tra immagini di rinascita e di speranza, curato dall’ANDOS, per sensibilizzare il visitatore sull’importanza della prevenzione e delle corrette terapie assicurate dai professionisti del settore.

Nel piazzale della Casa Comunale, domenica 11 dicembre, saranno operativi due camper, per lo screening mammografico, citologico e per l’indagine del colon retto, destinato gratuitamente a tutti coloro che aderiranno all’importante campagna di prevenzione medica.

Nell’ambito della manifestazione sarà attivo lo sportello informativo sulla corretta alimentazione, per la prevenzione e per la cura oncologica.