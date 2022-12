Più libri più liberi dal 7 all’11 dicembre, La Nuvola Roma

Ospiti nazionali e internazionali

Un racconto in cui perdersi e ritrovarsi

Azar Nafisi, Alberto Angela, Paul B. Preciado, Alessandro Baricco, Mohamed Mbougar Sarr, Sandro Veronesi, Roberto Saviano, Lisa Ginzburg, Carlotta Vagnoli, Marcello Fois, Nicola Lagioia, Edoardo Albinati, Zerocalcare, Ascanio Celestini, Michela Murgia, Claudia Rankine, Sheena Patel, Pilar del Rio Saramago, Dacia Maraini, Giulia Caminito, Goffredo Fofi, Tommaso Pincio, Marco Malvaldi, Sandra Petrignani, Fabrizio Gifuni, Lino Guanciale, Serena Dandini, Marino Niola, Licia Troisi, Piergiorgio Odifreddi, Erling Kagge, Alessandro Barbero, Diego Bianchi, Francesca Mannocchi, Enrico Mentana, Lucio Caracciolo, Dario Fabbri, Antonio Manzini, Gipi, Fumettibrutti, Alessandro Cattelan, Sergio Del Molino, Emilienne Malfatto, Manuele Fior, Simone Pieranni, Cecilia Sala, Stefano Liberti, Djarah Kan, Pietro Turano, Simon Mundy, Dalila Bagnuli, Antonio Pascale

Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) torna alla Nuvola dell’Eur dal 7 all’11 dicembre. L’evento editoriale dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi ancora una volta si interroga e ci interroga sui grandi temi del nostro tempo. La guerra è tornata a insanguinare il cuore dell’Europa, un dramma che credevamo non potesse mai più accadere nel nostro continente. Per questo, mai come oggi, è urgente impegnarsi per la libertà, contro ogni forma di regime. E Più libri più liberi continuerà a farlo con un’arma formidabile: i libri.

500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. Un programma particolarmente ricco di ospiti nazionali e internazionali, che portano a Roma il respiro senza confini di grandi tematiche sociali e politiche, filoni letterari che appassionano i lettori di ogni dove e suggestivi intrecci di stili e contenuti. L’inaugurazione ufficiale della Fiera si svolgerà il 7 dicembre, alle 11, alla Nuvola.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-piu-libri-piu-liberi-2022-tutte-le-informazioni-necessarie-per-laccesso-in-fiera-5194.html