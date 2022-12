Pierpaolo Piccioli direttore di Valentino è lo stilista dell’anno: premiato ai British Fashion Awards

di Eros Razzano

Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino nato a Nettuno nel 1967, è lo Stilista dell’anno nell’edizione 2022 dei British Fashion Awards. Il premio più ambito e prestigioso, conferito da una giuria di circa 1000 esperti del settore e consegnato al Royal Albert Hall di Londra il 5 dicembre, è andato per la seconda volta (ha vinto già nel 2018)al designer italiano. Lo Stilista dell’anno è un Premio che va a chi nella moda prende parte al cambiamento e all’evoluzione dei costumi. È uno dei momenti più attesi nel calendario della moda. Infatti erano tante le celebrità presenti per festeggiare lo Stilista italiano, naturalmente vestite Valentino: tra tutte, Naomi Campbell. Su Instagram Pierpaolo Piccioli (che vive ancora a Nettuno con la sua famiglia) ha scritto: «Questa vittoria mi ricorda che, nell’era del realismo, dobbiamo guardare in faccia la realtà anche quando è dura e portare avanti un cambiamento positivo attraverso il potere della bellezza. La moda può essere un atto di ribellione radicale, consapevole e politico ed è questo che mi piace. Non vogliamo essere subito già così senza sogni».