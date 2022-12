Dalla Regione i buoni per il pagamento delle spese dei servizi di assistenza socio-sanitari

In seguito ad una proposta del Partito Democratico, la Regione Lazio ha stanziato sei milioni di euro per l’erogazione di buoni servizio utili al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti. Il buono, pari a 700 euro mensili, sarà erogato per 12 mensilità a copertura delle spese sostenute dal mese di gennaio fino a dicembre 2022. Il buono potrà essere impiegato per il pagamento delle spese sui servizi di assistenza socio-sanitari: la figura dell’assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro; i centri diurni socio assistenziali e i servizi semiresidenziali autorizzati; l’assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati. La persona non autosufficiente destinataria del servizio e il richiedente del contributo devono essere entrambi residenti o domiciliati nel territorio regionale. A poter richiedere il buono servizio, saranno i caregivers e chi è impegnato quotidianamente nell’assistenza e per una stessa persona non autosufficiente può essere presentata una sola domanda. Con questo nuovo avviso viene ribadito l’impegno del Partito Democratico e della Regione Lazio per la tutela della salute delle cittadine e i cittadini più fragili e per coloro che quotidianamente si dedicano al lavoro di cura. Si potrà procedere alla presentazione della domanda, redatta esclusivamente on line accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo http://buoniservizio.efamilysg.it a partire dalle ore 15:00 del giorno 15/12/2022 fino alle ore 23:59 del giorno 31/01/2023. In prossimità dell’apertura del portale fornirò nello specifico le spiegazioni su come fare la domanda e quali documenti dovranno essere allegati.

Roberto Alicandri