Allerta meteo arancione per le prossime 18/24 ore

ATTIVAZIONE C.O.C. PER ALLERTAMENTO PER EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO DA EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI INTERESSANTI IL COMUNE DI ANZIO – STATO DI ALLERTA ARANCIONE PER IL GIORNO 09.12.2022 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE

Provvedimenti

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico

Provvedimento numero: Ordinanza Comm. Straord. 01/2022

Struttura responsabile: COMMISSIONE STRAORDINARIA

Data del provvedimento: 09-12-2022

Note

Vista la particolare condizione di eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di Anzio, come indicato dall’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.22080 prot. PRE/57300 del 09.12.2022, acquisito al prot. 104271/2022 della data odierna, con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 09 Dicembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le criticità riportate per la giornata del 09/12/2022 e per le successive 18/24 ore corrispondono ad allerta Idrogeologica ed idraulica ARANCIONE