Grave incidente ad Aprilia. Muore a 21 anni Martina Salvucci

Nella notte è deceduta Martina Salvucci. Aveva appena 21 anni e ha perso la vita in seguito a un terribile schianto avvenuto nella giornata di ieri, 8 dicembre, ad Aprilia, in via Riserva Nuova.

Gli agenti della polizia locale stanno ancora ricostruendo con esattezza la dinamica ma sembra si sia trattato di un incidente autonomo. La ragazza percorreva la strada alla guida della sua Fiat 600 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. L’auto è finita contro il muretto di un’abitazione. I soccorsi sono stati immediati. In ausilio dei vigili urbani di Aprilia sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale che in una staffetta hanno scortato l’ambulanza del 118 fino all’ospedale Goretti di Latina. Poi l’ntervento chiurgico, che però non è riuscito a salvarle la vita. Nel corso della notte infatti Martina Salvucci è deceduta.