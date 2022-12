A Natale aiuta gli animali con Animaliberaction

Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, allora ecco l’occasione giusta per dimostrarlo.

Dal 1 al 31 dicembre 2022 avrai la possibilità di fare qualcosa di concreto per gli animali, scegliendo di aiutarci con una piccola donazione che sarà destinata ad uno dei tanti progetti a favore degli animali che Animaliberaction porta avanti e sostiene con determinazione.

Il tuo contributo sarà fondamentale per la realizzazione dei progetti anche per il 2023 e per questo ti ringraziamo anticipatamente.

RACCOLTA FONDI ONLINE

Per inviare una donazione basterà scegliere l’importo da donare e indicare quale progetto sostenere:

Qui il Link https://buonacausa.org/cause/christmas-for-animals-2022