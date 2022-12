Il 10 dicembre giornata dei diritti umani.

Il presidente della Repubblica ha tenuto un discorso in favore dei più deboli degli oppressi ancora molte persone vivono in schiavitù.

In circa 60 stati si combattono guerre e bambini innocenti sono vittime soffrono la fame e la perdita di genitori e cari.

Libertà e giustizia violati come tante donne uccise private della loro libertà e dignità di essere tali!!

Come in Pakistan schiave di un sistema illogico prevaricate dall’uomo.

Siamo vicini a Natale da sempre.

Siamo tutti più buoni ci si aspetta i cambiamenti i miracoli che a volte arrivano.

Come il piccolo Alì neonato sopravvissuto all’intemperie e la forza del mare nel freddo di dicembre la vita vince ancora contro la speculazione del traffico umano.

C’è una forte crisi economica nel mondo ma forse ormai troppo confuse arrabbiate le persone.

Che non conoscono più il rispetto dell’altro dei bambini della vita.

Cristina greco