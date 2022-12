Gli auguri del direttore: Lasciamo il 2022 senza rimpianti, il 2023 anno di speranza

Quello che si sta chiudendo è stato un anno molto difficile, siamo partiti a febbraio con la maxi operazione tritone contro la ndrangheta ad Anzio e Nettuno e qualche giorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Abbiamo chiuso “in bellezza” o meglio “in tristezza” con lo scioglimento per mafia dei due Comuni del litorale, la guerra che continua con i morti e la crisi economica, e i giovani iraniani arrestati e uccisi perché chiedono la libertà.

Un anno difficile per i molti che ancora non si sono ripresi dalla crisi della pandemia e che non vedono un futuro certo all’orizzonte.

Violenza, corruzione, soprusi, indifferenza verso i più deboli, sono solo la parte negativa dell’agire umano. Basta non arrendersi, non rassegnarsi? Non lo sappiamo, ma non vogliamo rinunciare a fare la nostra parte. Perché la speranza resta e se “un altro mondo è possibile” (un vecchio slogan ma sempre attuale) possiamo essere solo noi, donne e uomini, gli artefici del cambiamento. Un cambiamento necessario per noi, per il pianeta e le future generazioni.

In questi dodici mesi, la nostra redazione ha cercato di raccontare al meglio delle sue possibilità quello che ci circonda, a 360°, con il solo obiettivo di attenersi alla verità e informare su fatti di cronaca, sulla presenza delle mafie nei nostri territori, sui politici corrotti, su ciò che non va, ma anche notizie positive cercando di valorizzare chi nel sociale, nei servizi pubblici, ma anche nelle istituzioni lavora per il bene comune e chi con il proprio talento e onestà porta lustro alle nostre comunità.

A tutti i lettori di Inliberauscita a chi ci segue con passione, a chi ci critica, a quelli che spingono a migliorare, un augurio di buon anno.