Il 3 gennaio senza smartphone. Un giorno nuovo: tempo di utilizzo zero

L’idea nasce da una sinergia tra il sito Storie Correnti di Marco Raffaelli, un punto di riferimento per le narrazioni legate allo sport in generale e alla corsa in particolar modo, il festival di corti Videocorto Nettuno e un gruppo di insegnanti, che, forse più di altre categorie, sentono come urgente la priorità di dare uno stop all’utilizzo del telefono. A mo’ di provocazione, dunque, ma anche per sensibilizzare e dare uno stimolo sia ai giovani che agli adulti, è nata l’idea di UN GIORNO NUOVO TEMPODIUTILIZZO ZERO:

UN GIORNO NUOVO: TEMPO DI UTILIZZO ZERO Siete pronti a vivere un giorno nuovo…senza smartphone? Un giorno senza ridurre il mondo dentro a uno schermo ma ampliandolo a tutti gli orizzonti possibili. Un giorno senza amici? No, un giorno senza messaggi degli amici. Un giorno senza parole? No, senza parole scritte e lette da uno schermo. Un giorno libero. Un giorno vero. Un giorno nuovo. Il 3 gennaio metti il telefono nel cassetto… e il giorno dopo raccontaci cosa hai fatto di nuovo