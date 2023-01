Anzio. Residenti di Falasche e Nettunense un’altra giornata con i rubinetti a secco

Un’altra giornata di passione con i rubinetti a secco per gli abitanti del quartiere Falasche e della via Nettunense. Dopo che ieri per un guasto alla condotta principale di Acqualatina la fornitura di acqua era stata interrotta dalle sette di ieri mattina fino alle 22. Questa mattina di nuovo tutti senza acqua e nuovi disagi per centinaia di famiglie. “E senza che il rifornimento con le autobotti” dicono arrabbiati i residenti. Che continuano a chiedere spiegazioni senza ricevere rassicurazioni in merito. Una rete idrica colabrodo che disperde l’acqua e che i cittadini pagano cara con le bollette.