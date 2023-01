Di Cristina Greco

Si conclude il periodo delle feste di Natale all’insegna della crisi economica per il consumo energetico e gas. A fare la sua parte anche l’influenza che in questo periodo ha lasciato molte persone ferme a casa con la febbre. Per fortuna i casi Covid invece sono diminuiti anche se hanno colpito persone già infettate più di una volta.

Ci sono state anche tante persone che ci hanno lasciato sia nel mondo dello spettacolo che dello sport come Vialli, ma anche parenti e conoscenti a causa del cancro. Si è parlato infatti di “epidemia da cancro” ma il cancro non è un virus e forse ognuno può fare le proprie considerazioni dopo i 2 anni di epidemia da Covid.

Ma per sdrammatizzare bisogna dire che quest’anno la piazza di Anzio sotto le feste è stata veramente bella, accogliente e Natalizia con le sue luminarie.

Ha messo nei cuori con le sue luci la speranza di vedere Anzio riprendere le sue potenzialità naturali e storiche.

Speriamo che l’epifania porti persone giuste che sappiano gestire al meglio quello che purtroppo per anni è stato trascurato lasciato indietro per interessi personali e di clientelismo.

Buon anno Anzio