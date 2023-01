Congresso CGIL Roma Sud Pomezia Castelli: Claudia Bella eletta Segretaria generale della Camera del lavoro

Si è concluso ieri Il Congresso della Camera del lavoro Roma Sud Pomezia Castelli con l’elezione di Claudia Bella Segretaria Generale con oltre il 98% dei consensi.

Il dibattito dei delegati è stato ricco ed appassionato ed ha affrontato sia i temi che che caratterizzano la drammatica fase che il nostro Paese sta attraversando, la guerra in Ucraina, la crisi economica ed il carovita, il cambiamento climatico sia le questioni più specificamente territoriali.

Il Congresso ha tracciato il programma di lavoro dei prossimi anni a partire dalla

centralità del lavoro , della persona e dei suoi diritti civili e sociali.

Tra l’altro è stata sottolineata l’importanza della contrattazione territoriale e sociale con gli Enti Locali come strumento per migliorare la qualità dei servizi sul territorio con un impatto fondamentale per la qualità della vita delle persone.

Dopo anni di impoverimento dei sistemi sociali e sanitari, colpiti da tagli e politiche di austerità deve essere sfruttata al meglio l’opportunità delle risorse del Pnrr e della nuova programmazione europea

La segretaria Claudia Bella ha ‘”riaffermato il forte impegno della Cgil per la legalità, contro tutte le mafia, presenti anche nel nostro territorio, ricordiamo lo scioglimento per mafia dei Comuni di Anzio e Nettuno, ma critica è la situazione anche nel resto del litorale e in alcune zone del VII Municipio ma non c’e’ sviluppo sostenibile, non c’e’ lavoro, lavoro dignitoso, libero se non c’è legalità”.