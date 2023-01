Il Mare Sottosopra, il Rotary Club Costa Neroniana a scuola

Il 13 gennaio 2023 il Rotary Club Costa Neroniana ha ricominciato l’anno portando avanti un progetto che ha visto le prime tappe nel dicembre 2022 e che nei prossimi mesi vedrà la sua completa definizione. Infatti si è tornati a parlare alle future generazioni con un progetto nato dalla collaborazione con l’associazione “Uniti per l’ambiente” dal nome esplicativo: il “Mare Sottosopra”. U.P.A., grazie anche all’apporto del coordinatore Gen. Sergio Franchi, è un’organizzazione composta da cittadini volontari della zona di Anzio e Nettuno, che ha a cuore la difesa dell’ambiente, in particolar modo del nostro territorio. L’incontro si è tenuto presso l’Istituto comprensivo di Anzio III: le sedi coinvolte sono state la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Gianni Rodari” e la Scuola Primaria “Ex Anmil”.

Il progetto ha l’ambizione di sensibilizzare i più piccoli ad avere un sano comportamento nei confronti del mare in tutte le sue declinazioni: opera di sensibilizzazione che vede negli insegnanti dei vari plessi scolastici un aiuto fondamentale.

Il “Mare Sottosopra” sta interessando circa 650 alunnidelle scuole elementari di Anzio e Nettuno: il coinvolgimento avviene con tre diverse tipologie di lezioni che vengono offerte agli alunni nel corso di tre distinti incontri. Alla fine del ciclo di lezioni verrannodistribuiti premi ai vincitori dell’esercitazione pratica che verrà decisa dagli insegnanti delle varie scuole. Ai partecipanti di età superiore agli otto anni sarà offerta la possibilità di ricevere lezioni di immersione presso una piscina ad un prezzo ridotto.

Per il Rotary Club Costa Neroniana, oltre ad alcuni soci, era presente il Prefetto, Gen. Michele Miceli, che ha rinfrescato la memoria dei bambini ricordando ilprecedente incontro del 16 dicembre con la lezione delbiologo marino Dott. Claudio Brinati, socio del club. Il Prefetto ha introdotto la lezione odierna catturando l’attenzione dei più piccoli e lasciando poi la parola all’Ammiraglio Mario Billardello.

L’Ammiraglio Billardello ha iniziato la spiegazione con la sua presentazione personale e ha raccontato delle sue esperienze da Comandante: narrazioni che hanno suscitatol’interesse dei bambini. Infatti, sapendo dell’incontro dai loro insegnanti, hanno domandato all’Ammiraglio Billardello qual è l’iter militare per arrivare alla sua posizione. Non si sono lasciati scappare l’opportunità di chiedere i dettagli e la storia dell’unità navale piùaffascinante della Marina Militare: l’Amerigo Vespucci.

L’esposizione è proseguita con il tema dei ritrovamenti sui fondali marini di ordigni bellici e sulle giuste procedure da seguire in caso di rinvenimento.

Si è poi sottolineata l’importanza del mare sotto vari profili: come fonte d’acqua, come elemento fondamentale per l’aria e come strumento essenziale per lo sviluppo economico globale.

La chiusura è avvenuta su un tema delicato come l’inquinamento del mare: sono stati portati all’attenzione gli effetti che alcune materie hanno sull’habitat marino con particolare riferimento problematica della plastica e delle microplastiche.

Per capire l’importanza dell’argomento trattato si segnala il report, “Inquinamento da plastica negli oceani – Impatti su specie, biodiversità ed ecosistemi marini”, del WWF (World Wide Fund for Nature) per l’anno 2022 che, tra le tante cose, spiega che oggi quasi ogni gruppo di specie marina è venuto in contatto con la plastica, con effetti negativi in quasi il 90% delle specie indagate.

L’Ammiraglio Billardello ha comunicato ai bambini l’importanza dei giusti comportamenti per rispettare e tutelare il mondo in cui viviamo. Gli alunni, per un loro progetto scolastico che prevede l’incontro di personalità significative, hanno scelto proprio l’Ammiraglio Billardello: queste sono connessioni che il Rotary ha il piacere di sviluppare.

Il Rotary Club Costa Neroniana in questa giornata ha già visto l’effetto della prima lezione tenuta in precedenza che ha stimolato i bambini per l’odierno incontro a fare tesoro di quanto appreso, come testimoniato dalle domande preparate, quelle nate spontaneamente e dall’intervista richiesta all’Ammiraglio.

Il Rotary Club Costa Neroniana, in questa occasione, fa suo il motto assegnato nel 1978 alla nave Amerigo Vespucci e che campeggia sul ponte: “Non chi comincia, ma quel che persevera” che descrive in maniera perfetta lo spirito del progetto.

Rotary Club Costa Neronian