Nettuno. La Commissione straordinaria incontra i Dirigenti scolastici per un esame delle criticità degli edifici scolastici

Stamane si è tenuto presso la Sede Comunale un incontro tra la Commissione Straordinaria, integrata dal Dirigente dei LLPP e da quello degli affari sociali e culturali, con i Dirigenti scolastici del territorio ( Prof.ssa Maria Cristina Di Toppa – Prof.ssa Ida Balzano – Dott.ssa Ramona Bica – Dott.ssa Antonella Ciarbelli – Prof.ssa Renata Coppola ), per un esame delle criticità afferenti i vari manufatti adibiti a sedi scolastiche e per concertare iniziative su i temi di impatto collettivo , che possano contribuire ad elevare il livello della vivibilità e qualità della vita locale , con cittadini consapevoli di avere diritti e doveri e connesse responsabilità sia livello individuale che collettivo.

L’occasione è servita per passare in rassegna le criticità inerenti le singole strutture adibite a scuola, e rendere pubbliche le iniziative ed i provvedimenti in “facto” ed in “fieri” per migliorarne l’ usufruibilità ed il decoro per alunni, famiglie e personale scolastico .