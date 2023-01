Dalla spiaggia alla libertà. Nettuno, 22 gennaio 1944, lo Sbarco Alleato. Il programma delle manifestazioni

21-22 gennaio 2023: la rievocazione del Comune di Nettuno e della Pro Loco Forte Sangallo, con le associazioni di Rievocatori. Per non dimenticare

La memoria va custodita, e non c’è modo migliore per salvaguardare il presente che imparare dal passato. Questo gennaio, a 79 anni di distanza dallo sbarco degli Alleati sul litorale laziale di Nettuno, Anzio e Lavinio, sono il Comune di Nettuno e la Pro Loco Forte Sangallo, con la collaborazione delle Associazioni di Rievocatori in particolare Highway Six, Old Ironsides e The Factory, a portare avanti la missione di farsi custodi della memoria, con l’evento ‘Dalla spiaggia alla libertà. Nettuno, 22 gennaio 1944, lo Sbarco Alleato’.

“La tradizionale commemorazione dello Sbarco Alleato – dichiara il Prefetto Antonio Reppucci della Commissione Straordinaria di Nettuno – non è un rito vuoto e ripetitivo, ma vuole richiamare ciascuno di noi alla propria responsabilità individuale e collettiva, soprattutto in termini di trasmissione di messaggi universali alle fasce più giovanili che non hanno conosciuto gli orrori della guerra. Serve un impegno individuale e collettivo per pervenire all’abolizione della guerra ed il suo contenuto di morte, sofferenza e disumanità: la costruzione di un mondo senza guerra è il compito più ambizioso per l’umanità, la scommessa più grande che l’attende”.

Le celebrazioni saranno aperte martedì 17 gennaio da eventi culturali al FORTE SANGALLO con una mostra al Forte Sangallo denominata “Sulle tracce degli alleati” che durerà fino a martedì 24 gennaio, le mostre sono concesse dall’associazione Terza Divisione di Fanteria US Army in esclusiva per il Gruppo Ricerche Storiche Nettunia APS,

Le mostre saranno arricchite di alcuni cimeli ed uniformi messe a disposizione dall’associazione Warriors at Anzio con Giuseppe Tulli e la partecipazione straordinaria dell’associazione U.B.O.A.T. Con Claudio Morino ed i recuperi sottomarini effettuati nei fondali di Anzio e Nettuno. ingresso libero orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00.