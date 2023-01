Rocca Priora. Teatro Le Fontanacce, domenica 22 Gennaio: La foto del carabiniere (la storia di Salvo D’Acquisto e di mio padre)

A Rocca Priora, al Teatro Le Fontanacce è iniziata la nuova stagione teatrale 2023.

Domenica 22 Gennaio alle ore 17.30, debutterà il secondo spettacolo della stagione:

La foto del carabiniere

(la storia di Salvo D’Acquisto e di mio padre)

scritto, diretto e interpretato da

Claudio Boccaccini

“…uno spettacolo che fa ridere fino alle lacrime…”

musiche originali Maurizio Coccarelli collaborazione artistica Silvia Brogi

collaborazione tecnica Maurizio Pepe fotografie Matteo Montaperto Marco Picistrelli

Estate 1960. Claudio Boccaccini ha sette anni e scopre che il papà Tarquinio conserva nella sua patente la foto di un giovane carabiniere. Il padre gli racconta allora la storia di Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita a lui e ad altri 21 uomini innocenti.

Il racconto fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana degli anni sessanta, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti che rimandano agli anni d’oro della commedia all’italiana.

La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità.

La direzione artistica, affidata alla poliedrica attrice Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, propone un calendario ricco di spettacoli di alto livello e di grande valore artistico che si svolgeranno da gennaio fino a maggio 2023

Continua la campagna abbonamenti a 5 spettacoli

Buoni regalo validi per due persone.

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce

Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Orario: DOMENICA 22 Gennaio ore 17.30

Biglietto Unico: euro 15

Biglietto Biblio+: euro 12

Ridotto fino a 14 anni: euro 8

Per info e prenotazioni: tel. 348 929 43 68 teatrolefontanacce@libero.it