Nettuno. Iniziate le celebrazioni dello Sbarco alleato

Pro loco Castel Sangallo. Presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza del Prefetto Antonio Reppucci la presentazione del libro “I Luoghi della Storia” scritto dal Viceprefetto dott. Bruno Strati e dello Storico Silvano Casaldi. Sono iniziate questa mattina a Nettuno le celebrazioni ufficiali del 79° anniversario dello sbarco alleato, organizzate dal Comune di Nettuno e la. Presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza del Prefetto Antonio Reppucci la presentazione del libro “I Luoghi della Storia” scritto dal Viceprefetto dott. Bruno Strati e dello Storico Silvano Casaldi.

Alle 12 è partito un tedoforo da Piazza Cesare Battisti – per il giorno del ricordo e dei sacrificio in memoria di quanti persero la vita sulle nostre coste- che ha portato la fiaccola presso il campo base allestito sulla spiaggia delle Sirene per l’accensione del braciere in memoria dei soldati caduti. Sempre presso il campo base erano state allestite le cucine da campo dove sono stati distribuiti ai partecipanti piatti tipici degli anni 40, cucinati con maestria da esperti cuochi.

Nel pomeriggio le manifestazioni sono continuate alle ore 15:00 presso la sala dei Sigilli del corte San Gallo con un meeting, “A ricercare la Patria Smarrita” con la Terza Divisione Di Fanteria US Army, alla presenza del presidente nazionale Gen. B. Federico Sepe.

Alle 15,30 con la visita ai luoghi dello sbarco a cura dell’associazione Nettuno olim Antium. Alle 16,30 al Forte Sangallo con la conferenza “il baseball sbarca a Nettuno” a cura di Bruno Laurenzi.