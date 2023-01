Nuove opportunità, nuove avventure, nuove sfide all’Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio e Nettuno. L’esperienza internazionale prosegue per la comunità scolastica con la partecipazione all’incontro a Lisbona il 19 e 20 gennaio per l’avvio del Progetto Green Taste sulle tematiche ambientali.

L’istituto Apicio Colonna Gatti, in qualità di coordinatore del partenariato strategico, ha partecipato al meeting rappresentato dalla dirigente scolastica Renata Coppola e dalla prof.ssa Emilia De Santis, referente di istituto per i progetti europei. L’incontro si è svolto presso la sede della DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, partner del progetto Green Taste insieme all’istituto scolastico portoghese Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro, alla scuola polacca Zespol Szkol nr.6 di Breslavia e alle agenzie The Fact Checking Factory, INCOMA di Siviglia e “SÓWKA” di Zychlin, Polonia.

L’incontro per il ‘Kick off’ – calcio di inizio,

ha consentito di avviare la collaborazione internazionale tra i partner in modo operativo, definendo l’agenda delle attività finalizzate a sensibilizzare il territorio al rispetto dell’ambiente in cui viviamo attraverso la realizzazione di attività finalizzate all’educazione al consumo e alle scelte consapevoli.

Ogni partner, in base alla propria specificità, fornirà il contributo al fine di formare docenti e quindi studenti in una prospettiva di consapevolezza al consumo, acquisendo strumenti per evitare le disinformazioni che circolano sul web, e fare scelte sostenibili. Da questo proficuo incontro si è definita una ricca prospettiva di innovazione didattica per le scuole coinvolte in questo progetto relativo a cittadinanza ambientale e digitale.

Il calendario degli impegni e attività si protrarrà fino ad agosto 2025 coinvolgendo i molti stakeholder del partenariato.