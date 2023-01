79° anniversario dello sbarco: l’ANPI onora i giovani inglesi e statunitensi morti per liberare l’Italia dal nazifascismo

Nel ricordo dei giovani inglesi e statunitensi morti durante la Seconda Guerra Mondiale per liberare l’Italia dal nazifascismo, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia rappresentata dal Comitato Provinciale di Roma, dalla sezione “M. Abruzzese e V. Mallozzi” di Anzio e Nettuno, dalle sezioni dei Castelli Romani e dalla sezione “M. Giglio” degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha partecipato alle cerimonie presso i cimiteri di guerra del territorio in occasione del 79mo anniversario dello Sbarco Alleato avvenuto nel 1944. Insieme alle autoritá civili e militari e alle ambasciate di Gran Bretagna e Stati Uniti, abbiamo visitato i luoghi della memoria accompagnati anche dall’omaggio che il nostro amico Harry Shindler, impossibilitato a partecipare, ha voluto inviare.

Ricordare la storia e diffondere la memoria sono oggi compiti fondamentali al fine di promuovere i valori di pace, libertá e giustizia sociale che sono a fondamento della Costituzione repubblicana e dell’ordinamento democratico nato dalla Resistenza.

L’omaggio reso a quei soldati venuti da lontano e che insieme ai partigiani e alle Forze Armate italiane hanno combattuto contro l’oppressione e la dittatura per dare al nostro paese un futuro migliore, una societá basata sul rispetto e sull’uguaglianza, sulla solidarietá e l’amicizia tra i popoli, vive nel nostro impegno quotidiano per l’affermazione dei diritti di tutte e tutti, vive nelle nostre iniziative e nel lavoro che ogni giorno su tutto il territorio nazionale svolgiamo per portare avanti la diffusione dei princìpi che guidarono i partigiani e tutti i combattenti per la libertá.

Il nostro pensiero va in questa ricorrenza anche al partigiano Antonio Taurelli, che da giovanissimo si unì volontario ai reparti della V Armata USA prendendo parte alle operazioni che aprirono agli Alleati la strada per la liberazione di Roma.

Ass. Naz. Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale di Roma

Sezione “M. Abruzzese e V. Mallozzi” Anzio-Nettuno