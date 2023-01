Anzio. Invito al Cinema, oggi il film “La Notte del 12” al cinema Astoria

TORNI…AMO ❤ AL CINEMA

INVITO AL CINEMA – 31a EDIZIONE presenta oggi, MARTEDÌ 24 GENNAIO,

il film LA NOTTE DEL 12 del regista e sceneggiatore tedesco, naturalizzato francese, Dominik Moll. Un thriller che racconta l’assassinio di una donna nell’ottica dei rapporti tra i sessi e del rischio di trasformare la vittima in colpevole se si tratta di una donna libera. È il caso della giovanissima Clara che viene brutalmente assassinata mentre rincasa da una serata passata con le amiche. Ad indagare è il commissario Yohan Vivès, insieme al collega Marceau; intorno a loro vari sospettati, tutti uomini, amanti o ex di Clara, ognuno con un carattere diverso. Chi era Clara? Come viveva? Perché aveva relazioni con uomini così diversi e cosi diversamente deludenti? Come dice la sua migliore amica, “è stata uccisa perché era una donna”, mentre si ribella ad un’indagine in cui sembra che sotto inchiesta sia la vittima, non un potenziale assassino che con il passare dei giorni sembra sempre più difficile da trovare….

LA NOTTE DEL 12 è stato presentato in anteprima al Festival cinematografico di Cannes 75. Si è rivelato uno dei migliori film dell’anno ed ha appena meritato due Prix Lumières 2023 come Miglior Film e Migliore Sceneggiatura. L’Associazione culturale Cineclub “la dolce vita cineclub” e il Cinema Astoria Anzio lo presentano in prima visione assoluta per il nostro territorio. Al Cinema Astoria, via Matteotti, 9 – Anzio, agli orari 16,30, 18,30, 20:30.