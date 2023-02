Corruzione e whistleblowing, convegno al Forte Sangallo del Coordinamento Antimafia e Rete No Bavaglio

Si terrà venerdì alle ore 17, presso la Sala Sigilli del Forte Sangallo, il convegno dal titolo “Prevenzione dei fenomeni corruttivi, condizionamento mafioso negli enti locali, whistleblowing”, organizzato dalle associazioni Coordinamento Antimafia e Rete No Bavaglio, con il patrocinio del Comune di Nettuno.

“Lo scioglimento dei consigli comunali di Anzio e Nettuno – spiegano gli organizzatori – per condizionamento mafioso non è stato un “fulmine a ciel sereno”. Occorre riflettere e domandarci cosa non ha funzionato. Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala attività illecite o fraudolente di interesse generale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base alla legge. Ringraziamo la commissione straordinaria presso il comune di Nettuno per il patrocinio concesso all’evento e lo spazio dedicato a questa iniziativa”

Parteciperanno:

Antonio Reppucci –Prefetto e Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno

Emanuela Attura –Segretario Associazione Nazionale Magistrati Roma

Massimo Di Rienzo –Spazio Etico

Alessia Marani –Giornalista de Il Messaggero

Andrea Palladino –Giornalista T.P.I.

Edoardo Levantini – Pres. Coord. Antimafia Anzio-Nettuno

Modera Claudio Pelagallo – giornalista Rete Nobavaglio- Liberi di essere Informati