Aprilia. Devastante incendio all’ex Freddindustria, paura tra i residenti

Devastante incendio ad Aprilia . Il fuoco è divampato poco dopo dopo le 15, 00 le fiamme si sono sprigionate e hanno avvolto i capannoni dell’ex Freddindustria, una fabbrica abbandonata da anni, sita in via Enna una traversa di via Toscanini.

Numerose autobotti dei Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme ed evitare che il fuoco si propaghi ad altri capannoni e raggiunga le case. Sul posto anche la Polizia.

Una enorme nube tossica visibile da chilometri di distanza ha oscurato il cielo, paura tra i cittadini costretti a barricarsi in casa con le finestre serrate, ma molti si sono allontanati dalla zona, un forte odore acre ha invaso anche i quartieri limitrofi.

Da tempo i residenti avevano segnalato alle autorità il pericolo rappresentato dal deposito di materiali tra i quali potrebbe esserci anche dell’amianto.