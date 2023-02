Nuovi infissi alla casa confiscata alla mafia, aperta a Nettuno manifestazione interesse

E’ stato pubblicato dal Comune di Nettuno un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse che ha per oggetto la sostituzione degli infissi provvisori, installati a seguito di incursione vandalica con 8 infissi in PVC, presso l’immobile confiscato alla mafia e consegnato lo scorso ottobre alla Onlus Nati2Volte.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. L’importo stimato dei lavori a base di gara è 6.500,00,00(seimilacinquecento/00) euro oltre I.V.A., comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita formale istanza entro le ore 12.30. La manifestazione di interesse – sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata a pena esclusione – va inoltrata all’attenzione Ufficio Lavori Pubblici, all’indirizzo pec protocollogenerale@comune.nettuno.roma.it e dovrà avere come oggetto la seguente dicitura – Manifestazione interesse lavori di sostituzione degli infissi esterni presso l’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in via Chianciano”, utilizzando il modello scaricabile al seguente link https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1996.html dove è disponibile anche l’avviso completo e il dettaglio tecnico degli infissi.

Sulla base della documentazione pervenuta i concorrenti risultati idonei, ed individuati, verranno invitati tramite RDO Me.PA. attraverso il portale “acquistinretepa” con indicazione degli elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura di affidamento, e quant’altro ritenuto opportuno. Il candidato, pertanto, dovrà accertarsi di essere abilitato a negoziare sulla piattaforma Me.PA. “acquistinretepa” per la categoria merceologica di che trattasi.