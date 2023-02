Vendita illegale di telline al mercato di Nettuno, sequestro della Polizia locale

Durante le attività di controllo presso il mercato settimanale di via Ugo La Malfa personale della polizia locale di Nettuno ha effettuato un sequestro di telline poste in vendita senza i previsti sistemi di conservazione e tracciabilità. Un servizio costante di controllo e monitoraggio delle attività di vendita presso il mercato settimanale svolto dagli uomini del Comando di Via della Vittoria, volto a garantire la sicurezza dei consumatori.

Consumare molluschi non provenienti da una filiera di distribuzione certificata può recare rischi alla salute di chi li consuma. Cozze, vongole e telline possono, infatti, accumulare sostanze chimiche, come le biotossine prodotte da alcuni tipi di alghe o i metalli pesanti prodotti dall’inquinamento, ma anche microrganismi patogeni, come nororvirus, virus dell’epatite A e salmonella, che possono causare forti dolori addominali, diarrea, nausea, vomito e febbre. Per questo motivo è importante acquistare questi prodotti solo da rivenditori ufficiali he possono garantire la tracciabilità dei controlli lungo tutta la filiera di produzione e distribuzione..