il calendario delle aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe del Comune di Nettuno SOLO per il rilascio delle tessere elettorale e delle carte d’identità per le elezioni regionali in programma il 12 e 13 febbraio prossimi.

Elezioni DOMENICA E LUNEDI 12 E 13 FEBBRAIO 2023

DATA ORARIO

LUNEDI 06/02/2023 15.30 – 17.30

MERCOLEDI 08/02/2023 15.30 – 17.30

VENERDI 10/02/2023 15.30 – 17.30

SABATO 11/02/2023 09.00 – 18.00

DOMENICA 12/02/2023 07,00 – 23,00