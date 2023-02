Costantino Sacchetto Ambasciatore della Spartan Race nel programma ufficiale 2023

Il 4 Marzo ad Ardea per il primo Work Out Tour Spartan Race

L’italo-greco Costantino Sacchetto, residente ad Ardea, continua la sua entusiasmante avventura nel mondo Spartan Race. É infatti stato appena nominato, per il quinto anno consecutivo, Ambasciatore ufficiale della famosa competizione Spartan Race.

L’atleta di origine greche, da anni affermato sportivo nelle gare spartan, prosegue così la sua sfida agonistica nel mondo Spartan Race. Nel prossimo programma ufficiale 2023 Costantino Sacchetto è stato nominato ambassador ufficiale per rappresentare l’Italia. L’anno scorso lo ha visto invece partecipe e protagonista di un nuovo format TV che ha seguito le varie tappe della famosa competizione della Spartan Race, portando il nostro atleta, in rappresentanza del nostro paese, in giro per il mondo.

Questo tipo di attività competitiva che ormai da anni si è diffusa anche in Italia, prevede un mix di discipline e movimenti che vanno dalla corsa, al superamento di muri, pareti da arrampicata, trasporto pesi, percorsi in sospensione o in equilibrio, lancio del giavellotto, passaggi sotto il filo spinato.

La Spartan, unica nel suo genere, conta più di 20 milioni di atleti in tutto il mondo e può definirsi come la perfetta sintesi a livello sportivo di tutti quei valori tipici tanto decantati dai migliori film di addestramento militare: resistenza, tenacia, durata e forza.

Tra le mura della palestra “The GymClub” a Tor San Lorenzo, dove si allena Sacchetto e altri atleti che partecipano alla Spartan, vengono costruite le fondamenta di un allenamento quotidiano, duro e sfidante sotto l’occhio attento e professionale del grande coach Guido Cariani. Ci vogliono almeno tre o quattro mesi di allenamento costante per arrivare a competere in una delle gara della Spartan.

Si gareggia per divertimento, curiosità e per mettere mente e corpo alla prova, con nuovi e continui stimoli: ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς , nel pieno spirito delle competizioni elleniche. In condizioni di massima difficoltà, si deve raggiungere ad ogni costo la finish line per vincere la gara contro gli altri, ma soprattutto con se stessi.

Costantino ha gareggiato in più di 70 Spartan nell’arco di 6 anni girando tutta l’Europa, ha partecipato a 4 campionati mondiali ed è stato nuovamente qualificato per il mondiale Spartan del 2023 che si terrà dal 3 al 5 novembre nella città di Sparta. Costantino continua si a svolgere la sua attività professionale di collaboratore politico, con la divisa d’ordinanza “giacca e cravatta”, ma da anni ormai lo Sport ha cambiato la sua vita e non ha paura ad affrontare nuove sfide appena ne ha l’occasione, ultima di poche settimane fa nei ghiacciai in Austria ad una temperatura proibitiva di -10 gradi.

La mattina in giacca e cravatta e dopo il lavoro in tuta e scarpe da ginnastica: due vite opposte, all’apparenza, che si condensano nello spirito greco di Costantinno.

“Essere uno Spartan Ambassador sarà l’occasione per far conoscere tutte le tappe della competizione in chiave formativa e divertente e una nuova opportunità per promuovere lo stile di vita di un vero guerriero spartano, indistruttibile ad ogni ostacolo.

Il 4 marzo si svolgerà il primo WOT Spartan ad Ardea, un evento unico nel suo genere, nello Spirit Warrior OCR Bootcamp di Stefano Schiavi, via delle camomille 9, 00040 Ardea.

Lo Spartan Workout Tour è un allenamento gratuito, organizzato e gestito da coach certificati Spartan SGX che sapranno darvi tutte le info e i consigli che vi serviranno a conoscere ed affrontare il fantastico mondo Spartan/OCR.

Un invito aperto non solo a tutte le palestre interessate ad ampliare l’offerta sportiva ma anche a chi vuole provare una nuova esperienza di vita che insegna soprattutto a non arrendersi mai, perché un vero spartano si rialzerà sempre con grinta ed entusiasmo!

Ci vediamo in gara, e ad Ardea il 4 marzo, non mancate”.

You’ll Know At The Finisch Line.