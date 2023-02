Da stasera Ariete a Sanremo con un “Mare di Guai”

La cantante è una delle “new entry” sul palco dell’Ariston. Ma ha una gran voglia di far sentire la propria voce con un brano che parla anche di se stessa. Arianna Del Giaccio – in arte Ariete – è la giovane cantautrice e musicista di Anzio in gara tra i big al Festival di Sanremo. Selezionata da Amadeus per i suoi brani musicali ma anche per il grande successo di pubblico, soprattutto tra i giovanissimi.

Proverà a conquistare pubblico e giuria con Mare di guai, in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Brano che vanta la partecipazione alla scrittura di Calcutta e alla produzione di Dardust, entrambi due nomi amati e conosciuti dai giovanissimi. «Ci tenevo molto a lavorare con loro due», ha raccontato. Nella serata cover, invece, Ariete si esibirà con l’amico Sangiovanni in Centro di gravità permanente, un vero cult di Franco Battiato. E da stasera nelle cittadine del litorale romano, tutti a fare il tifo per la fortissima Ariete.